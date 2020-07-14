Казань, , 07:37 — REGNUM В Татарии до 26 июля продлена обязательная самоизоляция для лиц в возрасте старше 65 лет. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Такое решение в республике приняли с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и распространением новой коронавирусной инфекции среди пожилых людей. Ранее для этой возрастной группы ограничение действовало до 12 июля.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии власти сняли еще ряд ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Так, обсервацию для тех, кто прибывает в регион из-за рубежа, заменили на 14-дневную самоизоляцию по месту проживания или пребывания. Эти нововведения действуют с 18 июня.

Читайте также: В Татарии для туристов из-за рубежа отменили обсервацию