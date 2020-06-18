Казань, , 10:18 — REGNUM В Татарии власти снимают еще ряд ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Соответствующее постановление кабмина РТ подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Из документа следует, что обсервацию для тех, кто прибывает в регион из-за рубежа, заменят на 14-дневную самоизоляцию по месту проживания или пребывания. Эти нововведения действуют с 18 июня.

Кроме того, «допускается организация и проведение органами государственной власти и органами местного самоуправления мероприятий в форме, обеспечивающей соблюдение профилактических мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции».

Помимо этого, с 22 июня в республике разрешается работа учреждений социального обслуживания, включая центры реабилитации инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и негосударственных поставщиков соцуслуг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии с 25 мая въезжающих граждан из других регионов страны освободили от обязательной 14-дневной изоляции.