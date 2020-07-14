Улан-Удэ, , 07:09 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 32 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего с начала эпидемии диагноз подтвердился почти у 3,5 тыс. человек.

«Из 32 новых случаев COVID-19: 6 чел. — прибывший из др. региона РФ, 7 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.

К настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением 2626 человек, в том числе 66 за последние сутки. В стационарах остаются 397 больных. 17 пациентов находятся в реанимации, из них пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На амбулаторном лечении остаются 428 заражённых.

Добавим, что за минувшие сутки число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 выросло до 30. Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля в республиканской инфекционной больнице скончался 53-летний мужчина.

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