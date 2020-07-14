Улан-Удэ, , 05:54 — REGNUM В Бурятии зарегистрирован очередной летальный исход среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, 13 июля в республиканской инфекционной больнице скончался 53-летний мужчина.

Пациент находился на аппарате искусственной вентиляции лёгких пять дней. Как отмечается, COVID-19 тяжёлой степени у него развился на фоне ожирения.

Добавим, что за день до этого в Улан-Удэ скончались сразу две пожилые пациентки с коронавирусом. Женщина 78 лет перенесла ишемический инсульт и имела сопутствующую хирургическую патологию.

У второй скончавшейся 86 лет имелись сопутствующая ишемическая кардиомиопатия, а также хроническая сердечная недостаточность и хроническая обструктивная болезнь лёгких. Обе пациентки долгое время находились в реанимации.

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