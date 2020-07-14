Хараре, , 05:31 — REGNUM В Зимбабве за прошедшие сутки выявили 49 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба зимбабвийского министерства здравоохранения и защиты детей.

Отмечается, что 28 новых пациентов — граждане Зимбабве, вернувшиеся из ЮАР. Оставшийся 21 случай связан с заражением внутри страны.

Таким образом в стране подтвердили 1034 случая инфицирования SARS-CoV-2 с начала пандемии. Также за 13 июля в Зимбабве скончался один пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии от осложнений COVID-19 скончались 19 человек. С болезнью справились 343 пациента.