Сеул, , 05:02 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 33 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Среди них лишь 14 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные — завозные. Отмечается, что число выявленных пациентов за сутки вновь опустилось ниже 40 после резкого скачка в минувший день.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Республике Корея достигло 13 512. Число жертв осложнений COVID-19 осталось прежним — 289 человек.

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