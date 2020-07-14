Вашингтон, , 02:30 — REGNUM Управление по контролю за продуктами и лекарствами США увеличило до 59 пунктов список торговых марок антисептиков для рук, которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья из-за наличия в составе метилового спирта, 13 июля передает телеканал CBS News.

Отмечается, что десять из включенных в перечень брендов являются мексиканскими. Ряд позиций из списка уже отозваны либо рекомендованы к отзыву.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня Центр по контролю и профилактике заболеваний США распространил информацию о том, что более трети жителей страны злоупотребляли чистящими и дезинфицирующими средствами, пытаясь так избежать инфицирования новым коронавирусом.

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