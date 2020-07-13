Нижний Новгород, , 20:15 — REGNUM Более тысячи дошкольных учреждений распахнули двери для 40 тысяч маленьких нижегородцев, — сообщает министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин на своей странице в Instagram.

Детский сад Tolstova Olga

215 нижегородских детских садов открылись полностью, 803 — работают в формате дежурных групп. В 18 районах области дошкольные учреждения будут работать в формате свободного посещения. При этом, 15 дежурных групп еще закрыты на карантин.

Напомним, число заболевших коронавирусом жителей Нижнего Новгорода приближается к 10 тысячам. Общее число зараженных в Нижегородской области составляет 20 341 человек.