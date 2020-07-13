Москва, , 16:04 — REGNUM Изменения трудового законодательства в части закрепления возможности удалённой работы особенно актуальны для Москвы. Об этом 13 июля журналистам сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Удаленная работа Максим Додонов © ИА Красная Весна

Глава Законодательного собрания столицы напомнил, что среди работодателей, которые столкнулись с необходимостью перевода сотрудников на дистанционную работу во время самоизоляции была и Мосгордума. По мнению Шапошникова, плюс от дистанционной организации труда состоит среди прочего в сокращении транспортного потока. Это, в свою очередь, снижает количество ДТП, улучшает экологическую обстановку и решает множество логистических проблем.

«Дистанционная работа даст новый импульс децентрализации Москвы, позволит снизить маятниковую миграцию горожан и повысить привлекательность районов. Необходимы изменения, которые позволят обеспечить четкость и однозначность законодательных предписаний и, следовательно, реальные гарантии соблюдения прав и обязанностей работников и работодателей. Законопроект «О законодательном регулировании дистанционной (удаленной) работы в Российской Федерации» решает перечисленные задачи», — сказал Шапошников.

Читайте ранее в этом сюжете: Московские законы приведут в соответствие с поправками к Конституции