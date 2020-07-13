Бишкек, , 14:55 — REGNUM Среди зафиксированных за последние сутки в Киргизии случаев заражения коронавирусом 125 приходится на медицинских работников. Об этом сегодня, 13 июля, на брифинге заявила начальник управления министерства здравоохранения Айнура Акматова.

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По ее словам, больше всего заразившихся медиков выявили в столице республики — 63 человека. Всего же за время пандемии зарегистрирован 1 781 случай заражения коронавирусной инфекцией среди врачей и медперсонала.

Акматова отметила, что 560 из них уже излечились от COVID-19 и были выписаны из больниц.

В Киргизии за время пандемии официально зарегистрировано пять летальных исходов среди медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией.