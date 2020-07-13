Пенза, , 14:49 — REGNUM В Пензенской области организацию детской оздоровительной кампании проведут с учетом эпидемиологической ситуации. Такое заявление сделал губернатор региона Иван Белозерцев на совещании в доме правительства в понедельник, 13 июля.

Николай Богданов-Бельский. Будущие спортсмены (фрагмент)

В связи с эпидситуацией, вызванной распространением коронавируса, детская оздоровительная кампания в Пензенской области стартует только в августе и будет рассчитана на две смены продолжительностью по 14 дней. «Ни в коем случае мы не должны допустить появления заболевших детей в лагерях», — подчеркнул глава области. Кроме того, к работе в последний летний месяц приступят лагеря дневного пребывания при школах.

По словам губернатора, возможность открытия пришкольных детских лагерей не исключается раньше намеченного срока.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области детскую оздоровительную кампанию планировали начать с 1 июля, но, исходя из эпидситуации в регионе, сроки смен сместили.

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