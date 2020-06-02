Пенза, , 09:48 — REGNUM В Пензенской области детскую оздоровительную кампанию планируют начать с 1 июля, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Эта дата пока предварительная, возможно, сроки смен сместят. О начале летней оздоровительной кампании будет принимать решение оперативный штаб по профилактике коронавирусной инфекции, исходя из эпидемиологической ситуации в регионе.

К началу лета заключены контракты на обеспечение всем необходимым четырех загородных оздоровительных лагерей, они получили санитарно-эпидемиологические заключения. Подготовка остальных ведется, проинформировал министр образования области Александр Воронков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензе в результате распространения коронавирусной инфекции запланированные сроки продажи путевок в летние лагеря перенесли на неопределенное время.

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