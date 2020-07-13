Сеул, , 14:33 — REGNUM Начиная с 12 июля в Южной Корее отменены ограничения на продажу защитных масок в одни руки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Управления по контролю качества продуктов и лекарств.

Напомним, что ограничения на продажу были введены в конце февраля в связи с дефицитом и ростом цен на маски, вызванными быстрым увеличением числа заражённых коронавирусом.

В рамках данных ограничений, гражданам страны разрешалось приобретать ограниченное количество масок в неделю по фиксированной цене (1500 вон, ~$1,25). С отменой ограничений южнокорейцы могут покупать неограниченное количество масок по рыночным ценам.

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Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 62 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 13 479.