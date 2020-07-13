Пенза, , 13:44 — REGNUM В период режима повышенной готовности в Пензенской области за психологической помощью жители обратились более 8 тыс. раз. Квалифицированная безвозмездная помощь оказывалась пожилым людям, детям, родителям, выпускникам школ, медработникам и другим категориям жителей региона дистанционно. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

С 1 апреля по 30 июня психологами экстренной группы проведено 8268 консультаций. С 1 июля в связи с отпусками психолого-педагогическая служба сократится и будет состоять из 431 педагога-психолога с разной нагрузкой. Бесплатные консультации проводятся через группу «Психологи Пензенской области. Помощь» в сети ВК и на платформе penzadoktor.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Пензенской области служба «Детский телефон доверия» функционирует с февраля 2012 года. С этого момента психологам поступило более 10 тыс. звонков от детей и подростков.

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