Пенза, , 20:29 — REGNUM В Пензенской области служба «Детский телефон доверия» функционирует с февраля 2012 года. С этого момента психологам поступило более 10 тыс. звонков от детей и подростков, сообщили ИА REGNUM министерстве образования региона.

Отмечается, что чаще всего в службу обращаются подростки в возрасте 11−18 лет, в то же время звонят и взрослые в возрасте 35−60 лет, 7% обращений поступает от родителей, 26% — от иных граждан.

После обращения в службу доверия с подростками проведено около 7 тыс. консультаций. Наиболее частой причиной звонков являются отношения со сверстниками — 23%, о проблемах принятия себя заявили 11% обратившихся, проблемы внутри семьи волнуют 10% подростков, 9% обсуждают отношения с противоположным полом, только 5% подростков озабочены проблемами с учёбой.

ИА REGNUM напоминает, 7 февраля отмечается 10 лет с начала работы детского телефона доверия под единым общероссийским номером 8−800−2000−122. Проект был создан Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Его реализация осуществляется совместно с региональными службами экстренной психологической помощи при всемерной поддержке органов власти.