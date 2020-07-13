Казань, , 09:59 — REGNUM В Татарии только за прошедшую неделю, с 6−12 июля, утонули 14 человек, в том числе один ребенок. Всего с начала 2020 года погибли 42 человека, из них два ребенка. В 2019 году за аналогичный период число погибших было на 12 человек меньше (30 пострадавших, в том числе двое детей). Об этом рассказал министр по ГО и ЧС РТ Рафис Хабибуллин.

По его словам, наибольшее количество погибших в текущем году зарегистрировано в Казани — шесть человек, в Нурлатском районе — четверо (в том числе один ребенок), в Зеленодольском, Нижнекамском, Альметьевском и Елабужском, в Набережных Челнах по три человека, в Черемшанском и Менделеевском районах по два человека. В оставшихся 13 районах, где отмечается гибель на водоемах, зарегистрировано по одному случаю.

В каждом районе республики должны быть созданы мобильные патрульные группы для контроля и профилактике на воде, но не везде, где группы уже есть, ответственно отнеслись к работе, подчеркнул министр. К административной ответственности с наступлением купального сезона в республике привлекли 45 человек.

«На этом административная практика заканчивается. Практически органы местного самоуправления самоустранились от этой работы», — сказал Хабибуллин.

Кроме того, не все пляжи получили официальное разрешение на открытие, но людей это никак не останавливает. Более половины погибших на воде находились в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим глава РТ Рустам Минниханов настаивает на активизации работы по пресечению нарушения, связанных с распитием алкоголя в общественных местах.

ИА REGNUM напоминает, следственные органы Татарии возбудили уголовные дела по фактам гибели двоих детей во время купания в Рыбно-Слободском районе и в городе Нижнекамске.

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