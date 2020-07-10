Казань, , 19:30 — REGNUM Следственные органы Татарии возбудили уголовные дела по фактам гибели двоих детей во время купания в Рыбно-Слободском районе и в городе Нижнекамске, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

Трагедии с детьми в возрасте пяти и 13-ти лет произошли в четверг, 9 июля. По предварительным данным, дети без сопровождения взрослых ушли купаться со сверстниками, не умея при этом плавать.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, расследования уголовных дел продолжаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, вблизи села Икское Устье Менделеевского района Татарии вечером 4 июля на реке Кама во время лодочной прогулки в результате резкого маневра, совершенного на удалении от берега в 300 метрах, из лодки выпали семь человек, в том числе пятилетний ребенок. Шесть человек спасли, один утонул.

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