Москва, , 08:38 — REGNUM С 13 июля в Москве ношение масок на улице не является обязательным. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

«Улучшение эпидемиологической ситуации позволило отказаться от обязательного ношения масок на улицах», — говорится в информации.

По данным ресурса, обязанность носить маски и перчатки осталась при использовании общественного транспорта, медучреждений, магазинов и других общественных мест.

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