Москва, , 08:37 — REGNUM Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца, и передаст его в скором времени в суд. Об этом 13 июля сообщил адвокат одной из сестер Алексей Липцер, его слова приводит ТАСС.

«Генеральная прокуратура утвердила обвинение по уголовным делам в отношении сестер Хачатурян», — заявил юрист.

Также он рассказал, что обвинение подписано заместителем генпрокурора Гринем, в 2019 году вернувшего дело с указанием следствию изменить действия сестер на «в связи с нахождением в состоянии необходимой обороны».

"Очевидно, что-то за это время в его позиции поменялось», — отметил Липцер и уточнил, что в настоящее время ожидается поступление дела в суд и назначение предварительных слушаний по нему.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 27 июля 2018 года тело 57-летнего Михаила Хачатуряна было найдено в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве с колото-резаными ранами. Следствие заподозрило в убийстве трех его дочерей. Девушкам было предъявлено обвинение по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», однако Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение и отправила дело на доследование, так как следствием было признано, что отец истязал и подвергал сексуальному насилию дочерей.