Санкт-Петербург, , 00:04 — REGNUM Военные моряки, которые примут участие в главном военно-морском параде ВС РФ, протестированы на коронавирус и проходят двухнедельную обсервацию в море, об этом в интервью газете «Красная Звезда» рассказал Дмитрий Тришкин, начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России.

«Подготовка к нынешнему Главному военно­-морскому параду проходит в особых условиях. В отношении личного состава, участвующего в параде, организован контроль за условиями размещения, питания и проживания. Ежедневно проводятся медицинские осмотры с термометрией каждого военнослужащего. Спланировано периодическое лабораторное обследование на возможное инфицирование COVID­19. Все экипажи кораблей, принимающих участие в параде, были предварительно обследованы и направлены в море на 14­-дневную обсервацию», — заявил Тришкин.

Ранее сообщалось, что главный военно-морской парад пройдёт 26 июля в Санкт-Петербурге, в нем примут участие 46 надводных и подводных кораблей, а также 41 летательный аппарат.