Москва, , 12:53 — REGNUM С 1 августа текущего года будет проведена корректировка пенсионных выплат для работающих пенсионеров. Об этом 12 июля сообщили в Пенсионном фоне России (ПФР).

В ПФР уточнили, что такая процедура является ежегодной и каждый год пенсии могут увеличиваться не более чем на три балла, а так как стоимость балла в 2020 году составляет 93 рубля, следовательно, максимальная прибавка будет составлять 279 рублей.

Также напоминается, что по результатам инвестирования пенсионных накоплений в минувшем году, в три раза превысившем уровень инфляции (3%), накопительные пенсии с 1 августа будут повышены на 9,13%.

При этом сообщается, что увеличение в 7,99% ожидает участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которые получают данные средства срочной пенсионной выплатой, то есть в течение периода, который определил сам человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 3 июля из данных Росстата стало известно, что средний размер назначенных пенсий в России в мае составил 14 999 рублей, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,1% — в годовом выражении.