Москва, , 11:42 — REGNUM В России разработают систему блокировки вредной информации, которая будет внедрена в образовательных учреждениях. 12 июля об этом сообщил ТАСС директор Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды (ЦИСМ) Денис Заварзин.

Заварзин рассказал, что ЦИСМ примет участие в разработке «аппаратно-программной системы противодействия деструктивному информационному влиянию на детей и подростков». Это система будет использоваться для анализа текстов, а также для распознавания видео и аудиоматериалов.

Внедрение системы позволит блокировать распространение экстремистских материалов, а также публикаций, побуждающих к действиям, которые могут нанести вред самим подросткам или окружающим людям. Отмечается, что также система будет использоваться для пресечения распространения криминальной субкультуры.

«Доступ к таким публикациям в образовательных учреждениях будет закрыт», — подчеркнул директор ЦИСМ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае министерство просвещения России запустило платформу edu.asi.ru, предоставляющую доступ к проверенным образовательным онлайн-курсам и программам.