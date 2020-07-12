Москва, , 11:42 — REGNUM Нагрузка на сеть автодорог российской столицы возросла в результате того, что после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, многие жители города стали пользоваться личным автотранспортом вместо общественного. Об этом 12 июля рассказал мэр Москвы Сергей Собянин интервью передаче «Неделя в городе» на телеканале «Россия-1».

"К сожалению, у нас многие жители перешли с общественного транспорта на личный», — заявил он, добавив, что считает такую ситуацию временной.

Также Собянин отметил, что на личном автомобиле люди считают себя в большей безопасности, что и стало причиной возросшей загрузки автодорог, тем более, что многие не поехали в отпуск.

«Это еще раз говорит о том, что мы должны продолжать заниматься дорожным строительством», — указал столичный градоначальник, отметив, что в особенности нужно заниматься такими базовыми магистралями, как проспект Генерала Дорохова, новая вылетная магистраль, Северо-Восточная хорда, Юго-Восточная хорда и Южная рокада.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Москве возвращаются к обычному режиму работы 20 клиник, ранее перепрофилированных для лечения пациентов с COVID-19.