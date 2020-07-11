Москва, , 18:01 — REGNUM Префектура ЦАО Москвы не согласовала проведение 18 июля акции против сокращения сотрудников ВШЭ. Об этом сообщило издание The Insider со ссылкой на заявление Павла Кудюкина, сопредседателя профсоюза «Университетская солидарность», подавшего заявку на проведение акции рядом со входом в здание ВШЭ на Мясницкой улице Москвы. В префектуре объяснили свое решение запретом на проведение «спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий». Ранее стало известно, что в ВШЭ планируется сократить 22 ставки преподавателей на факультете гуманитарных наук. По новым данным, в гуманитарных подразделениях ВШЭ до 1 сентября 2020 будут сокращены 25% сотрудников и преподавателей, а сами эти подразделения будут реформированы и объединены.

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