Киев, , 10:35 — REGNUM На Украине за прошедшие сутки было выявлено 800 новых случаев заражения коронавирусом. Соответствующие данные появились 11 июля в системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса на сайте аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Численность выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране достигла 52 843.

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За сутки выздоровел 861 человек, а общее число выздоровевших за весь период эпидемии достигло 25 661.

В пресс-службе СНБО также сообщили о 27 летальных случаях, зафиксированных за сутки. Общее число смертей от осложнений заболевания на Украине достигло 1 372.

Напомним, за предыдущие сутки на Украине было выявлено 819 случаев заражения коронавирусом.