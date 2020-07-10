Киев, , 11:05 — REGNUM В настоящий момент на Украине 332 медицинских учреждения оказались на грани существования, поскольку имеют дефицит государственного финансирования более 50%.

Об этом заявил на брифинге 10 июля министр здравоохранения страны Максим Степанов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Министр отметил, что на грани закрытия оказались больницы самого разного профиля в разных регионах страны:

«Это и районные больницы, и психиатрические больницы, это больницы, которые лечат туберкулез…, инфекционные больницы (порядка 15), и детские больницы».

По его словам, такое положение дел является следствием второго этапа медицинской реформы, который стартовал на Украине в этом году. Он призвал Национальную службу здоровья ускорить процесс заключения договоров с медицинскими учреждениями, которые должны быть дофинансированы.

ИА REGNUM напоминает, что масштабная медицинская реформа была внедрена на Украине правительством Гройсмана при президентстве Петра Порошенко. Документ предполагал, что второй этап реформы вступит в силу 1 апреля 2020 года. После долгих колебаний и многочисленных заявлений нынешняя власть решила оставить в целом реформу в силе, лишь точечно пересмотрев некоторые ее положения. Второй этап реформы включает в себя, в частности, изменение схемы финансирования медучреждений.