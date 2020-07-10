Вашингтон, , 21:27 — REGNUM Студия Jaw Drop Games анонсировала игру Deathground в жанре survival horror (выживание в атмосфере фильмов ужасов), в которой будут присутствовать динозавры. Об этом 10 июля сообщил портал DSOGaming.

Издание отмечает, что игра в значительной степени вдохновлена популярной Alien Isolation, однако она будет в основном ориентирована на многопользовательскую игру (хотя и будет иметь однопользовательский режим). Перед геймерами будет стоять задача добраться до точки эвакуации и выжить.

Deathground разрабатывается на «движке» Unreal Engine 4. Геймерам будет предоставлена возможность взаимодействовать с различными предметами и оружием, кроме того, в игре будет присутствовать система крафта.

Читайте ранее в этом сюжете: Кооперативная игра Blightbound про подземелья скоро появится в Steam