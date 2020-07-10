Москва, , 18:17 — REGNUM Опыт эпидемии коронавируса нового типа послужит поводом для множества политических спекуляций. Об этом 10 июля заявил политолог Александр Асафов на телеканале «Россия 24».

«Опыт, полученный по борьбе с пандемией, будет применяться и в дальнейшем. Безусловно, это широчайшее поле для политических спекуляций», — заявил Асафов.

«Это поле в том числе и для введения искусственных ограничений в торговле, дипломатическом общении, в чём угодно. Это повод и для обвинений других стран в нежелательных действиях и, конечно, это новая миграционная политика для всех без исключения стран, поскольку это даёт повод для дальнейших уже реальных действий во всех политически значимых направлениях», — указал он.

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