Душанбе, , 15:07 — REGNUM Семь рейсов из Таджикистана в Россию состоялось с 30 июня до 9 июля, сообщает посольство России в Душанбе.

Полеты совершали самолёты авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Сомон Эйр» и «Таджик Эйр». За это время в Россию вывезены 783 гражданина РФ, а также 351 гражданин Таджикистана, у которых есть основания для въезда на территорию России.

Четыре рейса были совершены в Москву, а также по одному — в Новосибирск, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

В посольстве добавили, что российские загранучреждения в Таджикистане продолжают работу по возвращению остающихся в стране россиян.

Прибывающие в Россию пассажиры помещаются на двухнедельный карантин.