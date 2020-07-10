Санкт-Петербург, , 14:36 — REGNUM Синоптики и органы МЧС предупредили петербуржцев о надвигающихся ливнях и грозах, которые придут в город на Неве в предстоящие выходные. Кроме того, ожидается усиление ветра до 24 м/с.

Об этом 10 июля сообщили в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Согласно прогнозу, 11 и 12 июля жителей Северной столицы ждет облачная с прояснениями погода. Ночью, утром небольшой, местами умеренный дождь. Днём кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Также местами ожидается усиление порывов ветра до 20 м/с, в прибрежных районах — до 24 м/с.

Температура воздуха ночью +12…+14 гр., днём +19…+21 гр. Атмосферное давление будет понижаться, в конце дня повышаться.