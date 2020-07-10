Нижний Новгород, , 14:09 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 10 июля полностью выздоровели после заражения коронавирусом 58 299 человек. От общего числа носителей коронавируса в округе, которых насчитывается 82 003 человека, более 70,23% уже выздоровели, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

За последние сутки число выписавшихся после выздоровления в Поволжье вновь превысило количество новых выявленных случаев заражения коронавирусом. Так, за сутки выписаны 1275 человек, а число новых заражений SARS-CoV-2 составило 973 случая.

Максимальное число граждан выписали за сутки в Нижегородской области — 355 человек, в Башкирии и Ульяновской области — по 160 человек, в Пермском крае — 111, в Самарской области — 98, в Саратовской области — 72, в Пензенской области — 65, в Кировской области — 62, в Мордовии — 55, в Оренбургской области — 51, в Удмуртии — 29, в Татарии и Чувашии — по 25, в Марий Эл — 7.

Напомним, менее одной тысячи новых случаев заражения коронавирусом фиксировалось по состоянию на 23 июня впервые за долгое время, затем несколько дней подряд — с 25 июня по 4 июля. 5 и 6 июля число новых носителей коронавируса за сутки в округе превышало одну тысячу человек. 7 июля вновь было выявлено меньше тысячи новых случаев заражения коронавирусом. 8 и 9 июля подтвердили больше тысячи случаев заражения за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 10 июля подтверждено 713 936 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 6635 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 11,62%. Полностью выздоровели 489 068 жителей России, за сутки выписаны 7752 человека. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 68,5% граждан.