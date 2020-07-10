Махачкала, , 13:54 — REGNUM Дагестанский Роспотребнадзор отменил запрет на посещение культовых сооружений и кладбищ, а также проведение религиозных обрядов с присутствием прихожан, действовавший в регионе с 16 апреля 2020 года. Соответствующее постановление главы ведомства, главного санитарного врача республики Николая Павлова от 9 июля опубликовано на сайте надзорного органа.

«Постановляю признать утратившим силу постановление главного государственного санитарного врача по Республике Дагестан от 16.04.2020 «Об усилении ограничительных мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Республики Дагестан», — сказано в документе.

В постановлении указано, что смягчение ограничений происходит в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Дагестане. Отмечается, что темп прироста заболеваемости COVID-19 в республике с момента начала регистрации случаев заражения снизился в 35,4 раза.

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