Махачкала, , 12:24 — REGNUM Федеральный оперативный штаб предоставил новые данные по ситуации с коронавирусом в Дагестане: к 11:00 10 июля в республике зарегистрировано 8374 случаев заражения. За предыдущие сутки инфекция выявлена у 47 человек.

За последние 24 часа в Дагестане выздоровели 103 пациента с COVID-19. Всего в республике вылечился 6571 человек с подтвержденным диагнозом, или более 78,4% от общего числа заразившихся.

В настоящее время в Дагестане, по данным оперштаба, почти 1,4 тыс. так называемых активных больных с коронавирусом. При этом почти все лечебные учреждения республики, ранее перепрофилированные для приема таких пациентов, уже вернулись к обычной работе.

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