Нижний Новгород, , 13:45 — REGNUM В Нижегородской области с 15 июля возобновят работу детские лагеря с медицинской лицензией. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, сообщает пресс-служба областного правительства.

По его словам, откроются лагеря «Лазурный», «Салют», «Солнечный», «Романтика», «Золотой колос», «Дзержинец».

Планируется, что с 20 июля при условии соблюдения всех санитарных норм откроются и другие детские лагеря. На смены в первую очередь будут направляться дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Заполняемость учреждений составит не более 50% от коечной мощности, а длительность смены сократится до 14 дней. Проживание и работа сотрудников в течение одной смены будут осуществляться в закрытом режиме. Заезд детей будет проводиться одномоментно, родительские дни запрещены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что так же с 15 июля откроются детские санатории. Первым встретит отдыхающих санаторий «Городец» 16 июля — детский психоневрологический санаторий «Павловский», 17 июля — детский санаторий «Большая Ельня.