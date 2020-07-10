Колтуши, Ленинградская область, , 13:37 — REGNUM Крупная нелегальная свалка в Колтушах под Петербургом, из-за которой власти Ленинградской области установили на территории района режим ЧС, полностью ликвидирована. Пользователю земли выставлены счета на сумму в 380 млн рублей. Об этом 10 июля заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко во время рабочей поездки во Всеволожский район.

Как отметил губернатор, к сегодняшнему дню силами областного Центра по организации деятельности по обращению с отходами свалка прекратила существование. С территории было вывезено 70 тысяч кубических метров мусорных масс.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти подсчитали ущерб от свалки в Колтушах, где введён режим ЧС

«Собственнику участка будут выставлены, как минимум, два счета, — сообщил Александр Дрозденко, — ему предстоит компенсировать расходы по ликвидации свалки на сумму порядка 100 млн рублей, а также уплатить штраф за нанесенный экологический ущерб в 280 млн рублей. Деньги, в той части, в которой они поступят в бюджет Ленинградской области, мы направим на экологические мероприятия».

После того как территория незаконной свалки была полностью расчищена, региональные власти задумались о ее дальнейшей судьбе. В ближайшее время область планирует настаивать на изъятии земельного участка. Дрозденко поручил экономическому блоку правительства проанализировать возможность организации на этой площадке технопарка. С учетом близости Санкт-Петербурга и скорой реконструкции Колтушского шоссе территория будет интересна для создания здесь экологически чистых предприятий и новых рабочих мест.

«Сегодня здесь абсолютно чистая территория, — сказал Александр Дрозденко, — и, если пробы, которые будут взяты в ближайшие дни, окажутся в норме, режим ЧС мы снимем. Но это не значит, что мы снимаем контроль за нелегальными свалками в Ленинградской области: в этой сфере предстоит серьезное «закручивание гаек».

Как сообщил губернатор, на первую же после летних каникул сессию Законодательного собрания Ленинградской области будет внесен законопроект о порядке оборота отходов. Он предусматривает введение краткосрочных уникальных QR-кодов, по которым будет легко установить — легально вывозится мусор или нет. Отсутствие QR-кода или его несоответствие будет вести к конфискации автотранспорта.

«Емкость мусорного рынка огромная, она измеряется десятками миллиардов рублей. И, к сожалению, чем темнее схемы — тем больше заработок. Но мы хотим, чтобы все было по-честному: хотите зарабатывать — работайте по правилам. Не хотите работать по закону — будут штрафы и конфискация техники», — подчеркнул губернатор.

Отметим, при ликвидации свалки использовалась машина «вибрационный грохот», которая разделила мусор на фракции. Это позволило существенно сократить бюджет ликвидации. В общей сложности было потрачено 99,6 млн рублей из резервного фонда губернатора. Мусор вывезен на полигоны в Новосёлки и Лепсари.

Читайте также: Экологи Ленобласти: Ищем хозяев захламленной земли в Колтушах — ситуация пока не меняется к лучшему

Читайте ранее в этом сюжете: Стали известны результаты проб со свалки в Ленобласти, где ввели режим ЧС