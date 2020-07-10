Махачкала, , 11:31 — REGNUM Республиканская клиническая больница (РКБ) Дагестана, ранее перепрофилированная для приема пациентов с пневмонией и COVID-19, возобновила плановую госпитализацию. Все отделения прошли санитарную обработку и медучреждение вернулось к работе в штатном режиме, сообщается на странице больницы в Instagram.

Напомним, РКБ одной из первых в Дагестане начала прием пациентов с внебольничной пневмонией и коронавирусом. Для этого в медучреждении были перепрофилированы около 10 отделений. Лечение оказывалось силами почти 250 специалистов. В результате удалось вылечить почти 1,6 человек.

«Прием пациентов с внебольничной пневмонией и коронавирусной инфекцией в РКБ прекращен, медучреждение после напряженной работы в период пандемии возобновило плановую госпитализацию по профилю. <…> Сейчас все отделения РКБ прошли санитарную обработку, и теперь медучреждение работает в штатном режиме», — сказано в публикации.

Отмечается, что возвращение к привычному режиму работы стало возможным благодаря улучшению эпидемиологической ситуации в Дагестане.

Читайте также: Почти 100 детей родились в госпитале для беременных с COVID-19 в Дагестане