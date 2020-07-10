Ростов-на-Дону, , 12:03 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки выздоровели ещё 150 человек, ранее получившие положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 10 июля.

За весь период пандемии в Ростовской области общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 10 тыс. 533 человек. За этот же период выздоровели 7 тыс. 760 жителей Дона, в том числе за последние сутки — 150.

ИА REGNUM напоминает, что за весь период пандемии в Ростовской области от осложнений, вызванных SARS-CoV-2, скончались 156 пациентов.

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