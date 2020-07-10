Ростов-на-Дону, , 11:58 — REGNUM В Ростовской области за сутки подтверждено четыре летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 10 июля.

За истекшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 83-летний мужчина и три женщины в возрасте 56, 68 и 75 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой системы.

За весь период пандемии в Ростовской области скончались 156 пациентов так называемых «ковидных» госпиталей.

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