Ростов-на-Дону, , 11:49 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки выявили выявили 92 новых носителя коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 10 июля.

Новые случаи заражения SARS-CoV-2 подтверждены в 18 городах и районах Ростовской области. По-прежнему наибольший прирост зарегистрирован в областном центре — 56 носителей инфекции. Семь случаев выявлено в Батайске, по три случая — в Новочеркасске, Аксайском, Верхнедонском и Пролетарском районах.

«Среди новых заболевших 34,8% — в возрасте от 18 до 45 лет, 44,6% — от 46 до 65 лет, 13% — от 66 до 79 лет, 3,3% — старше 80 лет, 4,3% — дети», — уточнили власти.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области по-прежнему действует режим повышенной готовности. Учитывать это и не расслабляться призвал донской губернатор Василий Голубев на прошедшем днём ранее, 9 июля, заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

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