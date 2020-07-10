Иркутск, , 11:11 — REGNUM Федеральное агентство водных ресурсов РФ обязали определить границы и береговую линию Иркутского водохранилища. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры.

Как выяснилось, границ у водохранилища формально до сих пор нет. Что может провоцировать различные нарушения, в частности, постановку на кадастровый учёт земельных участков на берегу.

«Использование участков береговой полосы влечет загрязнение водного объекта, являющегося источником питьевого водоснабжения», — отметили в надзорном ведомстве.

С требованием обязать федеральное агентство провести работы по определению границ водоёма прокуроры обратились в суд. Судья с доводами истца согласился и определил срок исполнения решения до 31 декабря 2021 года.

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