Иркутск, , 12:22 — REGNUM Байкальская природоохранная прокуратура и обнародовала некоторые итоги своей работы по пресечению нарушений лесного законодательства в Иркутской области. Как сообщает официальный сайт надзорного ведомства, наметились положительные тенденции.

«По требованиям прокуратуры удалось добиться прекращения незаконных санитарных рубок в защитных лесах. Напомним, что ранее такие незаконные схемы по заготовке ценных лесов реализовывались на протяжении более пяти лет. В отношении ряда должностных лиц, согласовавших данные рубки, возбуждены и расследуются уголовные дела», — отмечают в прокуратуре.

Именно отсутствие возможности незаконной заготовки древесины по названным «серым схемам», там связали с улучшением пожароопасной обстановки в лесах.

«Площадь лесов пройденных пожарами по области сократилась более чем в четыре раза, на особо охраняемых природных территориях федерального значения более чем в восемь раз с 1100 га до 124 га.

Из объема планируемой заготовки древесины исключено 584 тыс. га защитных лесов, в том числе, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий регионального значения, что составляет 3,7% всей площади защитных лесов Иркутской области», — сказано в официальном сообщении Байкальской природоохранной прокуратуры.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области сосредоточено более 10% лесов страны. В январе 2020 г. глава Рослесхоза Сергей Аноприенко отмечал что по итогам 2019 года от 60 до 80% всех незаконных рубок леса в РФ пришлось на Иркутскую область.

В рамках одного из самых громких уголовных дел о незаконных руках в заказнике «Туколонь» арестован теперь уже бывший министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда.

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