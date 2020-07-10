Москва, , 11:08 — REGNUM Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал приказ, возобновляющий диспансеризацию и профилактические осмотры. Об этом сообщила директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения РФ Екатерина Каракулина.

Документ был подписан 7 июля и сейчас находится в Минюсте РФ на регистрации.

По словам Каракулиной, которые приводит РИА Новости, «это внесение изменений в 198-й приказ по временному порядку организации медицинской помощи, где мы возвращаем в зависимости от эпидситуации каждого субъекта проведение профилактических осмотров и диспансеризации».

О возобновлении диспансеризации в ряде регионов РФ сообщил 9 июля в эфире телеканала «Россия 24» министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он напомнил, что диспансеризация была приостановлена.

«Сегодня мы возобновляем ее в тех регионах и в тех населенных пунктах, где эпидобстановка спокойная, для того чтобы в том числе планово начать выявлять заболевания и давать рекомендации по здоровому образу жизни», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в период пандемии коронавируса введено в строй более 20 больниц инфекционного профиля, рассказал журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Читайте ранее в этом сюжете: Мурашко назвал количество введенных в период пандемии больниц