Кингисепп, Ленинградская область, , 10:54 — REGNUM В Ленинградской области задержан сотрудник полиции ОМВД России по Кингисеппскому району региона, которого заподозрили в получении крупной взятки за покровительство подозреваемым в наркоторговле. Об этом 10 июля сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

По версии следствия, с декабря 2018 года по апрель 2019 года на территории Кингисеппского района Ленинградской области подозреваемый полицейский получал от граждан, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, взятки. Плата бралась за общее покровительство и обеспечение информацией о действиях должностных лиц правоохранительных органов по возможному выявлению и пресечению деятельности взяткодателей. В обще сложности подозреваемый получил свыше 1 млн рублей, считает следствие.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), — сообщили в ведомстве. — В настоящее время полицейский задержан органами следствия в соответствии со ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время в отношении подозреваемого планируется избрание меры пресечения в виде заключения под стражу».

Кроме того, по местам жительства и работы задержанных проведены обыски. Изъяты предметы, имеющие значение по уголовному делу.