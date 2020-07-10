Черновцы, Украина, , 09:22 — REGNUM В настоящее время на территории Черновицкой области Украины из-за произошедшего там ранее наводнения остается подтопленным один населенный пункт. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба украинской госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 7:00 (совпадает с мск) 10 июля на территории западных областей остается подтопленным один населенный пункт в Черновицкой области», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что из-за наводнения было разрушено 202,4 километров автомобильных дорог и 95 мостов и что ещё 549 километров автодорог и 213 мостов — повреждено.

Также сообщается, что за последние сутки сотрудники спасательной службы откачали более 4,4 тысяч куб. метров воды. В спасательных работах задействованы 230 человек и 96 единиц техники, в том числе два вертолета.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что комиссия по водным ресурсам реки Янцзы в Китае объявила оранжевый уровень угрозы наводнений в средних и нижних течениях самой длинной реки страны из-за непрекращающихся ливней.