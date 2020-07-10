Ухань, Китай, , 06:31 — REGNUM Комиссия по водным ресурсам реки Янцзы в Китае объявила оранжевый уровень угрозы наводнений в средних и нижних течениях самой длинной реки страны из-за непрекращающихся ливней, сообщает 9 июля агентство Синьхуа.

В Штаб-квартире по контролю за наводнениями и борьбе с засухой центральной китайской провинции Хубэй, которая расположена в среднем течении реки Янцзы, был повышен уровень реагирования по наводнениям с III до II начиная с 15:00 по местному времени 9 июля.

На текущий момент 14 человек погибли и еще пятеро пропали без вести в результате мощнейших дождей, которые обрушились на 44 уезда провинции. Еще 9 млн человек так или иначе пострадали от разгула стихии.

В регионе было мобилизовано 303,2 тыс. человек на патрулирование реки с целью раннего предупреждения о возможных наводнениях.