Каспийск, Дагестан, , 09:17 — REGNUM Госпиталь для беременных, заразившихся коронавирусом, развернутый на базе центральной городской больницы (ЦГБ) дагестанского Каспийска, возвращается к обычной работе. За три с лишним месяца в нем родились почти 100 детей, сообщили ИА REGNUM 10 июля в пресс-службе минздрава республики.

Напомним, в начале апреля корпус акушерского стационара Каспийский ЦГБ был перепрофилирован для приема беременных с коронавирусом, нуждающихся в экстренной помощи акушера-гинеколога. Накануне, 9 июля, медучреждение прекратило прием пациенток с COVID-19. В настоящее время идет выписка, и после дезинфекции отделение сможет вернуться к своей обычной работе.

«Почти 100 детей родилось в СOVID-госпитале для беременных женщин на базе Каспийской ЦГБ. <…> Во время работы госпиталя его врачи спасали самых тяжелых пациенток и выхаживали их малышей, порой с экстремально низким весом тела», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что прием беременных пациенток с подозрением на коронавирус или подтвержденным диагнозом теперь будет осуществляться в COVID-отделении на безе Республиканской клинической больницы в Махачкале. Оно рассчитано на 25 коек и, как отмечается, дооснащено всем необходимым медоборудованием.

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