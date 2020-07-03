Махачкала, , 14:51 — REGNUM Почти все медицинские организации Дагестана, ранее перепрофилированные для борьбы с коронавирусной инфекцией, вернулись к обычному режиму работы. В настоящее время в нештатном режиме в республике работают лишь два лечебных учреждения, сообщили ИА REGNUM 3 июня в пресс-службе минздрава региона.

«В Дагестане в настоящее время развернуто 3230 коек [для пациентов с COVID-19], и более 70% из них свободны. К обычному режиму работы смогли вернуться почти все медицинские организации, перепрофилированные в разгар пандемии — в общей сложности их было 69», — отметили в ведомстве.

Прием пациентов с COVID-19 в Махачкале все еще ведут Республиканский центр инфекционных болезней и Городская клиническая больница. В остальных городских и районных медучреждениях прием больных с симптомами коронавируса осуществляется в профильных отделениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации Дагестан в настоящее время готовится перейти ко второму этапу выхода из режима ограничений.

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