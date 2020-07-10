Москва, 10 июля 2020, 09:02 — REGNUM В Москве и Подмосковье в выходные дни (11−12 июля) после прохлады вернётся жаркая погода. Её принесёт антициклона, передают «Метеоновости».
Читайте также: 10 июля в Москве ожидается до +25 °C
Осадков не ожидается. В субботу, (11 июля) температура воздуха начнет расти и достигнет +25… +27 °С.
А в воскресенье, 12 июля, подует южный ветер и воздух прогреется до +30 °C. Атмосферное давление выше нормы — 750−762 мм рт. ст.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля в Москве будет переменная облачность, без осадков.
Читайте также: Синоптики прогнозируют в Москве до 24 градусов тепла