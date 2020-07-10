Москва, , 07:14 — REGNUM Российским рестораторам следует лучше следить за соблюдением санитарных требований в связи с распространением коронавируса, заявила 10 июля журналистам представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Я зашла в несколько ресторанов и, честно говоря, больше туда не хожу, потому что я всегда хочу видеть перед собой чистый стол», — сказала она.

По словам Вуйнович, если в заведении установлены мраморные столы, то их необходимо протирать дезинфицирующим средством и чистой салфеткой. Кроме того, ресторанное меню следует печатать ежедневно и прятать листы в пластик для недопущения передачи коронавирусной инфекции другим посетителям.

Ранее Вуйнович сообщала, что в России могут вернуть эпидемиологические ограничения.

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