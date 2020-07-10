Иркутск, , 06:35 — REGNUM В Иркутской области за прошедшие сутки выявили 206 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее количество подтверждённых случаев с начала эпидемии вплотную подошло к отметке в 10 тыс.

Из них к настоящему моменту выписаны из больниц с выздоровлением чуть более 5,7 тыс. человек, в том числе за последние сутки — 139. В стационарах остаются около 1,4 тыс. пациентов, из них 90 болеют в тяжёлой форме. Ещё 2,6 тыс. заражённых лечатся амбулаторно.

За сутки умерли ещё три пациента с коронавирусом. Таким образом, в регионе зафиксировано 140 летальных исходов.

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